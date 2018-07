Washington (dpa) - Die USA haben in der Nacht ein mutmaßliches Terrorcamp in Libyen aus der Luft angegriffen. Das bestätigte das Pentagon. Ziel sei der Tunesier Noureddine Chouchane gewesen, der mit Terroranschlägen in der tunesischen Hauptstadt Tunis sowie am Strand von Sousse in Verbindung gebracht wird. Über den Erfolg des Angriffs machte das Pentagon bisher keine Angaben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.