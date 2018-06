Calais (dpa) - Die französischen Behörden haben den Bewohnern des Flüchtlingslagers von Calais eine Frist bis Dienstag gesetzt, um den südlichen Teil des Geländes zu verlassen. Danach werde man das Gelände schrittweise räumen. In einer Heidelandschaft in der Nähe des Hafenzubringers leben in Zelten und Baracken mehrere Tausend Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Die Slum-ähnlichen Bedingungen und Versuche, auf Züge oder Lastwagen zu springen, hatten die Lage immer wieder in die Schlagzeilen gebracht.

