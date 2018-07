Barcelona (dpa) - Weltmeister Lewis Hamilton wird für Mercedes den Auftakt bei den offiziellen Formel-1-Testfahrten in Barcelona bestreiten. Der Brite ist für die Einheiten am Montag und Mittwoch vorgesehen.

Wie der Rennstall mitteilte, wird der WM-Zweite Nico Rosberg den F1 W07 Hybrid dann am Dienstag und Donnerstag über den Circuit de Barcelona-Catalunya steuern.

Der neue Silberpfeil soll am Montag (8.15 Uhr) zum Beginn der Testfahrten auf dem Kurs in Barcelona offiziell präsentiert werden. Am Freitag unternahmen Hamilton und Rosberg anlässlich einer Werbeveranstaltung in Silverstone bereits eine erste Ausfahrt.

