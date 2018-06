Europa League: Siege für Bayer und BVB, Augsburg und Schalke torlos

Berlin (dpa) - Die deutschen Vereine sind in den Zwischenrunden- Hinspielen der Europa League ungeschlagen geblieben. Nach dem 2:0 (1:0) von Borussia Dortmund gegen den FC Porto gewann am Donnerstag auch Bayer Leverkusen den Vergleich gegen Portugals Spitzenclubs: Bei Sporting Lissabon setzte sich Leverkusen durch den Treffer von Karim Bellarabi 1:0 (1:0) durch. Der FC Augsburg trennte sich daheim vom FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp mit einem insgesamt leistungsgerechten 0:0. Ebenso torlos verlief das Auswärtsspiel von Schalke 04 bei Schachtjor Donezk. Schalke war in der Ukraine dem Sieg näher als die Gastgeber. Die Rückspiele in der Runde der letzten 32 finden am kommenden Donnerstag statt.

ManUnited 1:2 bei dänischem Außenseiter - Podolski mit Heim-Remis

Berlin (dpa) - Manchester United hat ohne den verletzten Nationalspieler Bastian Schweinsteiger im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde beim FC Midtjylland 1:2 verloren. Die Engländer hatten vor allem in der Abwehr mit dem zweikampfstarken Außenseiter zu kämpfen. Besonders schmerzhaft für Manchester: Nach der Winterpause war die Europa-League-Begegnung für den dänischen Meister die erste Partie in diesem Jahr. Umso mehr ist die Niederlage ein weiterer Dämpfer für ManUnited-Trainer Louis Van Gaal. Galatasaray Istanbul und Lukas Podolski kamen zu Hause über ein 1:1 (1:1) gegen Lazio Rom mit Weltmeister-Kollege Miroslav Klose nicht hinaus.

Bittere Diagnose: Wolfsburger Jung mit Kreuzbandriss

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg muss für den Rest der Saison auf Abwehrspieler Sebastian Jung verzichten. Der 25-Jährige hat sich am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei KAA Gent (3:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen, teilte der Bundesligist mit. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstag. Jung wird der Mannschaft nun mehrere Monate fehlen. Er war beim Spiel in Belgien kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt worden.

Alexander Zverev bei Tennisturnier in Marseille knapp gescheitert

Marseille (dpa) - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Marseille das Viertelfinale trotz einer erneut guten Leistung verpasst. Der 18-Jährige aus Hamburg unterlag am Donnerstag dem ehemaligen Wimbledon-Finalisten Tomas Berdych aus Tschechien 3:6, 6:3 und 5:7. Die Niederlage gegen den Weltranglisten-Achten bei dem mit knapp 666 000 Euro dotierten stand nach 2:07 Stunden fest. Berdych trifft nun in der Runde der letzten Acht auf den Belgier David Goffin, gegen den Zverevs älterer Bruder Mischa im Achtelfinale verletzt hatte aufgeben müssen.

Juventus schont Khedira für Bayern

Turin (dpa) - Juventus Turin schont seinen deutschen Weltmeister Sami Khedira für die wichtige Champions-League-Partie beim FC Bayern München. Der 28-Jährige steht nicht im Kader für die Serie-A-Partie beim FC Bologna am Freitagabend, wie der italienische Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte. Stattdessen soll Khedira, der erst am vergangenen Wochenende sein Comeback nach einer Adduktoren-Verletzung gefeiert hatte, in Turin trainieren, um für das Achtelfinal-Hinspiel gegen den Bundesligisten am kommenden Dienstag fit zu sein.

Deutsche Badminton-Herren im EM-Viertelfinale - Damen gegen Russland

Kasan (dpa) - Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft der Herren ist am Donnerstag im russischen Kasan ins EM-Viertelfinale eingezogen. Das Team um den Ex-Europameister Marc Zwiebler besiegte die Tschechische Republik mit 4:1. Die deutschen Damen, die wie die Männer an Position drei gesetzt sind, hatten bereits tags zuvor die Runde der letzten acht Nationen erreicht und treffen am Freitag auf das an Position fünf gesetzte Team aus Russland. Mit dem Einzug ins Halbfinale können sich beide deutsche Teams für die Mannschafts-WM im Mai in China qualifizieren.