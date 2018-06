Jerusalem (AFP) Bei einer neuen Messerattacke auf zwei Polizisten in Jerusalem haben die Beamten den palästinensischen Angreifer erschossen. Die beiden Polizisten seien bei dem Angriff am Damaskustor, dem Hauptzugang zur Altstadt im Ostteil der Stadt, leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem erschossenen Angreifer handle es sich um einen 20-jährigen Palästinenser aus Kafr Akeb. Auch eine Frau erlitt laut Rettungskräften Schussverletzungen.

