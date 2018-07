Calp (SID) - Knapp einen Monat nach dem folgenreichen Verkehrsunfall mit zum Teil schwer verletzten Radprofis des deutschen Teams Giant-Alpecin sind in Spanien erneut zwei Fahrer von einem Auto erfasst worden. Während einer individuellen Trainingseinheit wurden Thomas De Gendt (29) und Gert Dockx (27), bei Lotto-Soudal Teamkollegen des deutschen Top-Sprinters André Greipel, in einen Unfall verwickelt.

Das belgische Duo war nach eigener Aussage auf einer Hauptstraße unterwegs, als ein von rechts kommendes Fahrzeug ihnen die Vorfahrt nahm. "Unsere Räder sind hinüber, aber wir hatten Glück, es hätte schlimmer kommen können", sagte De Gendt. Beide erlitten Prellungen und Schürfwunden, die Verletzungen sind laut Teamarzt Servaas Bingé jedoch nicht lebensbedrohlich. De Gendt und Dockx sollen zeitnah nach Belgien transferiert und weitergehend untersucht werden, Knochenbrüche wurden zunächst nicht ausgeschlossen.

Ende Januar war es zu einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit sechs Giant-Fahrern gekommen, betroffen war auch Klassiker-Spezialist John Degenkolb. Der gebürtige Geraer verlor dabei beinahe einen Teil des Zeigefingers. Außerdem erlitt er einen Unterarmbruch und zahlreiche tiefe Schnittwunden am Bein, am Arm und an der Lippe. Anfang des Monats erklärte Degenkolb, bei den Frühjahrs-Klassikern Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix aller Voraussicht nach seine Titel nicht verteidigen zu können.