Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat 2015 wieder deutlich mehr Rüstungsexporte genehmigt. Wegen mehrerer Sonderfaktoren habe das Volumen der Waffenexporte bei rund 7,5 Milliarden Euro gelegen. Darunter seien vier Tankflugzeuge an Großbritannien, was er für unproblematisch halte, sagte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Katar erhalte Panzer und Panzerhaubitzen für 1,6 Milliarden Euro. Vergleichszahlen zu 2014 nannte er nicht. Einzelgenehmigungen gab es in dem Jahr in einem Volumen von 3,97 Milliarden Euro - Geschäfte mit EU- und Nato-Partnern eingerechnet waren es rund 6,5 Milliarden Euro.

