Berlin (dpa) - Die europäische Polizeibehörde Europol hat vor der Gefahr groß angelegter Anschläge durch die Terrormiliz Islamischer Staat in Europa gewarnt. "Europa steht momentan vor der größten Terrorgefahr seit mehr als zehn Jahren", sagte Europol-Direktor Rob Wainwright der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Europol geht seit längerem davon aus, dass 3000 bis 5000 Europäer, die in einem Terrorcamp Kampferfahrung sammelten, in die Heimat zurückgekehrt sind. "Die wachsende Zahl dieser ausländischen Kämpfer stellt die EU-Staaten vor völlig neue Herausforderungen", sagte Wainwright.

