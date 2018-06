Miami (AFP) Die US-Schriftstellerin Harper Lee ist tot. Die für ihren Roman "Wer die Nachtigall stört" berühmte Autorin starb im Alter von 89 Jahren, wie die Verwaltung ihrer Heimatstadt Monroeville im Bundesstaat Alabama am Freitag bestätigte. Die Geschichte über Rassismus in den US-Südstaaten während der 30er Jahre wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet und in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.