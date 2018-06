Los Angeles (AFP) Der US-Onlinekonzern Amazon hat die Rechte für Nordamerika am neuen Film des gefeierten Regisseurs Woody Allen erworben. Roy Price, der Chef von Amazon Studios sagte am Donnerstag (Ortszeit): "Woody Allen ist ein brillanter Filmemacher. Wir sind stolz mit ihm im Geschäft zu sein - sowohl für seinen nächsten Film als auch für seine erste Fernsehserie überhaupt." Bei dem Film handelt es sich um eine in den 30er Jahren angesiedelte romantische Komödie, bei der Stars wie Kristen Stewart, Steve Carell und Blake Lively mitwirken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.