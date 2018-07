London (AFP) Bis zu einer Waffenruhe in Syrien gibt es nach den Worten von US-Außenminister John Kerry "noch viel Arbeit". Kerry erklärte am Freitagabend in London, die Verhandlungen zwischen den USA und Russland in Genf über eine Feuerpause seien "ernsthaft und soweit konstruktiv" gewesen, doch blieben noch "einige schwierige Fragen zu lösen". Verbunden mit der Lieferung von Hilfsgütern könne durch eine Feuerpause vor Ort viel erreicht werden.

