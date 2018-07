Schönau am Königssee (SID) - Beim Weltcup-Finale der nordischen Kombinierer in Schonach wird es einen zusätzlichen Teamwettbewerb geben. Der Wettkampf soll am Freitag, 4. März, durchgeführt werden, ehe am Samstag und Sonntag jeweils ein Einzelwettbewerb folgt. Voraussetzung ist allerdings entsprechendes Winter-Wetter.

"Wenn wir Schanze und Strecke präpariert haben, dann spielt es keine Rolle, ob wir auch noch einen Teamwettkampf haben. Und wenn wir dem DSV und der FIS damit einen großen Gefallen tun können, dann machen wir das", sagte der Skiclub-Vorsitzende Gunter Schuster.