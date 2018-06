Brüssel (AFP) Die von Großbritannien durchgesetzte Absenkung des Kindergelds für Eltern aus anderen EU-Staaten könnte auch in Deutschland kommen. Die Möglichkeit, die Zahlungen nach dem Lebensstandard des Aufenthaltslandes der Kinder zu richten, werde für alle EU-Staaten gelten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zum Samstag nach dem Durchbruch in den Reformverhandlungen mit dem britischen Premier David Cameron.

