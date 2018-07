Kampala (AFP) Nach der Präsidentschaftswahl im ostafrikanischen Uganda haben EU-Beobachter der Wahlkommission mangelnde Unabhängigkeit vorgeworfen. Die EU-Beobachter bescheinigten den Organisatoren am Samstag zugleich, dass die Wahl "in den meisten Teilen des Landes in einem ruhigen und friedlichen Umfeld" abgehalten worden sei. Dass der 59-jährige Oppositionsführer Kizza Besigye unter Hausarrest gestellt wurde, sei indes eine "schwere Verletzung der Meinungsfreiheit", kritisierten die EU-Beobachter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.