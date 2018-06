London (dpa) - Nach der Gipfel-Einigung in Brüssel bereitet sich Großbritannien auf ein historisches Referendum über den Verbleib des Landes in der Europäischen Union vor. Premierminister David Cameron unterrichtete sein Kabinett in einer Sondersitzung über die EU-Zugeständnisse an sein Land. Cameron kündigte via Twitter an, er werde anschließend das Datum für das geplante Referendum bekanntgeben - britische Medien tippen auf den 23. Juni. Dann müssen die Briten entscheiden, ob sie in der EU bleiben oder austreten wollen. Nach Umfragen ist der Ausgang der Abstimmung völlig offen.

