Suva (AFP) Der Inselstaat Fidschi hat sich am Samstag auf die Ankunft des schweren Tropensturms "Winston" vorbereitet. Dem pazifischen Land stehe "eine Prüfung größten Ausmaßes" bevor, sagte Regierungschef Voreqe Bainimarama in einer Rede an die Nation. Die Menschen sollten "zusammenhalten und sich umeinander kümmern". "Seid auf der Hut und vorbereitet", sagte Bainimarama.

