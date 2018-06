München (SID) - Investor Hasan Ismaik sorgt beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten 1860 München erneut für Unruhe. Beim Fantreffen in Rudelzhausen forderte der arabische Geldgeber laut übereinstimmender Presseberichte offenbar den Rauswurf der Geschäftsführer Markus Rejek und Noor Basha.

"Herr Rejek und Herr Noor haben leider keinen Erfolg gebracht", wurde Ismaik im Fan-Blog dieblaue24.de zitiert; Medienvertreter waren bei dem Fantreffen ausgeschlossen worden.

Weiter soll Ismaik gesagt haben: "Wir brauchen einen starken Haupt- und Finanzgeschäftsführer. Noor ist gescheitert, aber jung. Es fehlt ihm an Erfahrung. Er hat nur das gemacht, was ihm Rejek gesagt hat. Rejek war der Hauptverantwortliche. Ich habe zu Peter Cassalette gesagt, dass wir Rejek freistellen müssen."

Zuvor hatte Ismaik bei einem Treffen mit Münchens OB Dieter Reiter die Möglichkeit des Baus eines neuen Stadions im Stadtteil Riem erörtert. Angeblich soll die Finanzierung schon stehen.

Zurzeit bestreiten die Löwen ihre Heimspiele in der Allianz Arena, deren Finanzierung vom Erzrivalen und Rekordmeister Bayern München sowie vom TSV 1860 zusammen gestemmt wurde. Später mussten die Löwen ihre Anteile an der Arena an den FC Bayern aufgrund von wirtschaftlichen Problemen veräußern.