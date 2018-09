Las Palmas (SID) - Champions-League-Sieger FC Barcelona ist für das Achtelfinalduell am Dienstag gegen den FC Arsenal mit den Weltmeistern Mesut Özil und Per Mertesacker gerüstet. Am 25. Spieltag der Primera Division gaben sich die Katalanen beim 2:1 (2:1) bei UD Las Palmas auf Gran Canaria keine Blöße.

Die südamerikanischen Stars Luis Suarez aus Uruguay (6.) und der Brasilianer Neymar (39.) sicherten den Dreier beim Tabellendrittletzten. Weltfußballer Lionel Messi ging leer aus. Seit 32 Pflichtspielen sind die Katalanen jetzt ungeschlagen.

Suarez war zum 25. Mal in dieser Saison erfolgreich, Neymar erhöhte sein Trefferkonto auf 18. Für die Gastgeber hatte der Brasilianer Willian Jose da Silva (10.) zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen können. Nationaltorwart Marc-André ter Stegen saß in der Liga wieder auf der Bank und musste Claudio Bravo den Vortritt lassen.

Barca führt die Tabelle mit 63 Punkten weiter souverän an. Die schärfsten Verfolger treten erst am Sonntag an. Der Zweite Atlético Madrid, der schon neun Zähler zurückliegt, hat gegen den FC Villarreal (20.30 Uhr) Heimrecht. Rekordmeister Real Madrid, zurzeit mit zehn Punkten Rückstand auf Barca Dritter, gastiert beim FC Málaga (16.00).