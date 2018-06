Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt im Spitzenspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund weiterhin um den Einsatz von Torjäger Javier Chicharito Hernández und Mittelfeldspieler Kevin Kampl. Der Mexikaner Hernández laboriert an einer Muskelverletzung, Kampl an Wadenproblemen und einer Mandelentzündung.

Eine Entscheidung über den Einsatz des Duos wird erst am Sonntag fallen. Am Samstag beim nicht-öffentlichen Abschlusstraining wirkten beide Akteure nach kicker-Informationen mit.