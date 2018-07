Dortmund (SID) - Trainer Thomas Tuchel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kann für das Ligaspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit Marco Reus planen. "Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er heute trainieren wird und morgen spielen kann", sagte Tuchel am Samstag während der Pressekonferenz. Reus war im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto am Donnerstag (2:0) hart am Knöchel getroffen worden.

Auch Sven Bender, der zuletzt am 19. Dezember für den BVB gespielt hat, wird nach überstandener Sehnenreizung im Fuß wieder zur Verfügung stehen. "Das ist eine große Freude", sagte Tuchel. Ilkay Gündogan und Torhüter Roman Weidenfeller werden dagegen wegen eines Virusinfekts wahrscheinlich ausfallen.