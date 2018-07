London (AFP) Nach dem EU-Gipfeltreffen will der britische Premierminister David Cameron noch am Samstag das Datum für das Referendum über ein mögliches Ausscheiden aus der Europäischen Union bekannt geben. Das Kabinett in London werde am Morgen über den "Sonderstatus" beraten, den er beim Gipfel für Großbritannien ausgehandelt habe, schrieb Cameron im Kurzbotschaftendienst Twitter. Danach werde er "das Datum für das geplante Referendum verkünden."

