Bogotá (AFP) In Kolumbien haben sich den Gesundheitsbehörden zufolge mehr als 37.000 Menschen mit dem Zika-Virus infiziert, darunter mehr als 6300 schwangere Frauen. Das sei im Vergleich zur vorherigen Erhebung ein Anstieg um insgesamt fast 5500 Fälle binnen einer Woche, gab das staatliche Gesundheitsinstitut INS am Samstag bekannt. Die rasche Verbreitung des vor allem von Stechmücken übertragenen Virus hat ganz Lateinamerika in einen Alarmzustand versetzt.

