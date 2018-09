Hannover (dpa) - Unternehmer Carsten Maschmeyer (56) kennt seinen Kontostand nach eigenen Worten nicht. Er habe eine ungefähre Schätzung, wie hoch sein Vermögen sei, sagte der Ehemann der Schauspielerin Veronica Ferres in einem Interview mit einem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Ich gucke aber nicht jeden Tag auf die Börsenstände oder kalkuliere den Wert von Beteiligungen, woraus sich mein Vermögen ergeben würde. Ich messe schließlich auch nicht jeden Tag Blutdruck."

In seiner Freizeit hat der Millionär ein Faible fürs Gärtnern. "Seltene und schöne Pflanzen sind meine echte Leidenschaft", sagte er. Vor zehn Jahren habe er mit seiner Frau ein verwildertes Grundstück in Frankreich gekauft, wo er Stunden im Freien verbringe. "Meine Frau sagt, wenn wir da sind, verwandele ich mich in ein Kind. Ich geh' schon morgens vor dem Frühstück los, bin bis zum Mittag nicht zu sehen und komme dann völlig verschwitzt und verdreckt wieder aus dem Wald. Das Arbeiten in der Natur macht mich glücklich."

Sein Millionenvermögen verdankt Maschmeyer vor allem dem von ihm gegründeten Finanzdienstleister AWD. 2007/2008 verkaufte er die Firma an einen Schweizer Lebensversicherer. Maschmeyer wird künftig als Juror in der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen sein. In der Sendung kämpfen junge Kreative um ein Startbudget für ihre Geschäftsidee. Die dritte Staffel soll ab Herbst ausgestrahlt werden.

