München (dpa) - Mit "tiefer Trauer" hat der Münchner Hanser-Verlag auf den Tod des italienischen Schriftstellers Umberto Eco reagiert. "Wir haben sein Werk, er aber fehlt uns", sagte Jo Lendle im Namen des Verlages. Ein großer, kluger, gewitzter Schriftsteller, Philosoph und Bücherliebhaber sei gestorben. Die Veröffentlichung von Ecos erstem Roman "Der Name der Rose" habe den Verlag im Jahre 1982 zu dem gemacht, was er sei. Wie die italienische Zeitung "La Repubblica" unter Berufung auf die Familie berichtete, starb Eco gestern Abend im Alter von 84 Jahren in seiner Wohnung in Mailand.

