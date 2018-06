Berlin (dpa) - Prominente aus dem In- und Ausland haben sich in einem offenen Brief hinter die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gestellt. Sie habe das Land verwandelt: "Man hat keine Angst mehr vor Deutschland, im Gegenteil: Man will nach Deutschland", heißt es in dem Brief, der in der Zeitung "Die Welt" veröffentlicht wurde. Mehr als 70 Persönlichkeiten haben das Schreiben den Initiatoren zufolge unterzeichnet - unter ihnen die Autorin Herta Müller, der Dirigent Daniel Barenboim, die Holocaust-Überlebende Margot Friedlander und der Produzent Nico Hofmann.

