Belgrad (AFP) Bei einem US-Luftangriff auf mutmaßliche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Libyen sind nach Angaben aus Belgrad auch zwei von den Islamisten entführte Serben getötet worden. Es handle sich um Mitarbeiter der serbischen Botschaft, sagte Serbiens Innenminister Ivica Dacic am Samstag. Die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und ihr Fahrer waren im November in Sabrata verschleppt worden.

