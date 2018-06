Brüssel (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will nach dem EU-Gipfel wie Großbritannien Sozialleistungen für EU-Ausländer stärker auf den Prüfstand stellen. "Gerade die Frage des Sozialmissbrauchs beschäftigt uns in Deutschland auch", sagte Merkel in Brüssel. So solle geschaut werden, das Kindergeld für EU-Ausländer an die Lebenshaltungskosten in den Heimatländern anzupassen, wenn die Kinder dort leben. "Auch Deutschland kann davon Gebrauch machen, kann ich mir vorstellen", meinte Merkel. Auch das SPD-geführte Bundesfamilienministerium sieht das als gangbaren Weg an.

