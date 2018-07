Köln (SID) - Magdalena Neuner hat ein Herz für den Breitensport. Die Biathlon-Rekordweltmeisterin ist neue Botschafterin der Firmenlauf-Serie B2RUN. Unternehmen, die mit ihren Mitarbeitern an einem der 17 Läufe in dieser Saison teilnehmen, können einen Besuch von Neuner gewinnen, die dabei Motivations-, Ernährungs- und Lauftipps geben wird. Zusätzlich wird die 29-Jährige für das betreffende Unternehmen beim Firmenlauf an den Start gehen.

"Ich lege selbst großen Wert auf einen gesunden Lebensstil und möchte das auch meinem Umfeld vermitteln", sagte Neuner. Die Freizeit-Läufe sind jeweils sechs Kilometer lang, die Veranstalter rechnen mit insgesamt 190.000 Teilnehmern aus mehr als 9000 Unternehmen. Der erste Lauf findet am 10. Mai in Hamburg statt, das Finale steigt am 14. September in Berlin.