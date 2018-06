Ankara (AFP) Nach dem Anschlag auf einen Militärkonvoi in Ankara mit 28 Toten hat die Regierung landesweit verschärfte Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Es solle einen Anti-Terror-"Aktionsplan" geben, sagte Regierungschef Ahmet Davutoglu am Samstag nach einer rund fünfstündigen Sitzung mit Vertretern der Sicherheitsbehörden in Ankara. Die Zahl der Sicherheitskräfte soll demnach erhöht werden, zudem rief Davutoglu die Türken zur Zusammenarbeit mit der Polizei auf.

