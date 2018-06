Marinka (AFP) Die ukrainischen Armee und prorussische Kämpfer in der Ostukraine haben am Samstag erstmals seit Jahresbeginn Gefangene ausgetauscht. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, übergaben die gegen die Regierung in Kiew kämpfenden Rebellen auf einer Straße in der Nähe der Ortschaft Marinka bei Donezk drei ukrainische Soldaten. Die Armee übergab fünf Rebellen und einen orthodoxen Priester.

