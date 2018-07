Washington (dpa) - In den USA wird heute in den Bundesstaaten South Carolina und Nevada gewählt. Während in South Carolina nur die Republikaner abstimmen, sind es in Nevada ausschließlich die Demokraten. Die Parteien bestimmen in den kommenden Monaten in einem Auswahlverfahren aller Bundesstaaten ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 8. November. In South Carolina ist der Milliardär Donald Trump laut Umfragen haushoher Favorit. In Nevada liegen bei den Demokraten Ex-Außenministerin Hillary Clinton und Vermonts Senator Bernie Sanders in letzten Umfragen gleichauf.

