La Thuile (SID) - Olympiasiegerin Lindsey Vonn hat sich nach ihrem Vorschlaghammer-Angriff auf ihren Ski bei ihrem Ausstatter entschuldigt. Die 31-Jährige sprach in einer Mitteilung von einem "großen Fehler aus der Frustration über das Rennen heraus". Sie liebe ihre Ski und könne sich bei ihrem Ausrüster (Head) nur entschuldigen, ergänzte Vonn.

Die Amerikanerin hatte bei der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten in La Thuile/Italien am Freitag nach einem Fahrfehler in einer Linkskurve den Außenski verloren, weil dessen Bindung wie vorgesehen ausgelöst hatte. Vonn schied deshalb aus und schimpfte im Ziel auf das Material. Später stellte sie ein Video in den sozialen Netzwerken ein, das sie dabei zeigt, wie sie mit einem Vorschlaghammer die Bindung des Skis zertrümmert.

Vonn sah mit etwas Abstand jedoch ein, dass der Ski genau die richtige "Reaktion" gezeigt hatte. "Gottseidank löste die Bindung aus, wie sie sollte, und hat so eine mögliche Verletzung verhindert", schrieb sie.