Pyeongchang (SID) - Ski-Freestylerin Lisa Zimmermann hat das erhoffte Top-Resultat beim Slopestyle-Weltcup in der künftigen Olympiastadt Pyeongchang verpasst. Eine Woche nach ihrem historischen Triumph beim Big Air in Boston verpasste die 19-Jährige (Fürth) in Südkorea das Finale und musste sich letztlich mit Platz acht begnügen.

Der Tagessieg ging an die Norwegerin Tiril Sjaastad Christiansen. Zimmermann liegt damit als Zweite in der Gesamtwertung einen Wettbewerb vor dem Saisonende 81 Punkte hinter Sjaastad Christiansen zurück. Die Männer-Konkurrenz gewann Alex Bellemare (Kanada), deutsche Athleten waren nicht am Start.