Paris (AFP) Nach scharfer Kritik an seinen Äußerungen über die Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln will sich der algerische Schriftsteller Kamel Daoud nicht mehr öffentlich äußern. Daoud schrieb in der französischen Zeitung "Le Monde" vom Samstag, er werde sich künftig nur noch mit Literatur beschäftigen und seine journalistische Arbeit "in Kürze" beenden.

