Bautzen (AFP) Der Brand in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Bautzen ist vermutlich vorsätzlich gelegt werden. Nach ersten Untersuchungen sei von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen, teilte die Polizei Görlitz am Sonntag mit. Es seien Spuren von einem Brandbeschleuniger in dem Gebäude entdeckt worden. Weitere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen.

