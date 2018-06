Bautzen (AFP) Eine geplante Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Bautzen ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer in dem ehemalige Hotel war zunächst unklar, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Anwohner und Schaulustige reagierten laut Polizei zum Teil mit "unverhohlener Freude" auf den Brand.

