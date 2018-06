Köln (SID) - Formel-1-Neuling Haas-Ferrari hat am Sonntag via Internet sein Auto für die WM-Saison 2016 präsentiert. Der in Silber und Rot gehaltene Wagen mit der Typbezeichnung VF-16 erinnert in Form und Design an eine Kreuzung zwischen Mercedes-Silberpfeil und Ferrari. "Unser Ziel ist es, mit diesem Auto WM-Punkte zu holen", teilte Teamchef Günther Steiner mit.

Das Team um Gründer Gene Haas und Steiner hatte bereits im Herbst den damaligen Lotus-Piloten Romain Grosjean (Frankreich) und den bisherigen Ferrari-Ersatzfahrer Esteban Gutierrez (Mexiko) als Fahrer verpflichtet.

Der Formel-1-Rennkalender umfasst in dieser Saison 21 Rennen, Start ist am 20. März im australischen Melbourne. Am Montag beginnen in Barcelona die ersten offiziellen Testfahrten 2016.