München (SID) - Lisa Müller muss sich keine Sorgen machen, das stellte Karl-Heinz Rummenigge dann doch noch klar. "Ich habe gesehen, er hatte ein paar Kratzer da oben", berichtete der Vorstandschef von Bayern München nach seinem Kabinenbesuch über die rechte Schulter von Müllers Ehemann Thomas, "als ob ihn irgendeine Frau bei was auch immer da gekratzt hätte." Irgendeine Frau?! Bei was?! Nein, nein, beruhigte Rummenigge, "es war der Gegenspieler".

Thomas Müller hatte es beim 3:1 (0:1) gegen Darmstadt 98 phasenweise mit gleich sechs Kontrahenten zu tun - stoppen konnte den 26 Jahre alten Weltmeister letztlich keiner. Mit seinen Saisontreffern Nummer 16 und 17 (48. und 71.) sorgte er fast im Alleingang für die Wende, sein zweiter Treffer per Fallrückzieher nach Brustannahme war eines Tores des Monats würdig.

Oder, Herr Müller? "Wenn ich mal ein schönes Tor mache, will ich das nicht so hoch hängen", sagte er bei Sky, "wenn ich mal ein hässliches mache, ist das genauso viel wert."

Viel wert ist Müller aber nicht nur als stets verschmitzter Gesprächspartner sowie Torjäger und kongenialer Partner von Robert Lewandowski, sondern auch als Chef in der Kabine. "Er ist ein Führungsspieler, das hat man in der Halbzeit gespürt", berichtete Sportvorstand Matthias Sammer. Müller habe die Bayern in Abwesenheit des geschonten Kapitäns Philipp Lahm bei 0:1-Rückstand aufgerüttelt, zugleich aber gemahnt, Ruhe zu bewahren.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel leitete Müller höchstpersönlich die Wende ein, später krönte er seine Leistung mit besagtem Traumtor. "Thomas", bilanzierte Sammer anschließend etwas verklausuliert, "ist mehr als ein Phänomen."