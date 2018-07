Bagdad (AFP) Nach der Gefangennahme dutzender Bewohner durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben Stammeskämpfer einen Aufstand gegen den IS in der irakischen Stadt Falludscha nach nur zwei Tagen wieder beendet. Die Stammeskämpfer hätten sich aus den Gefechten "zurückgezogen", sagte ein Armeeoffizier am Sonntag. Die Stämme befürchteten, dass die Gefangenen hingerichtet würden, sagte der Verwaltungschef der Region in der westlichen Provinz Anbar, Issa Sajir.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.