Rom (dpa) - Papst Franziskus hat katholische Politiker dazu aufgerufen, in diesem Jahr keine Vollstreckungen der Todesstrafe zuzulassen. "Selbst Kriminelle behalten ihr unverletzliches Recht auf Leben, ein Geschenk Gottes", sagte der 79-jährige Argentinier nach dem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom. "Ich appelliere an das Gewissen der Machthaber, damit wir eine globale Einigung zur Abschaffung der Todesstrafe erreichen", sagte Franziskus weiter. Katholische Politiker sollten mit gutem Beispiel vorangehen: "Richtet in diesem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit niemanden hin!"

