Köln (dpa) - Elke Heidenreich (73) geht jeden Tag mit einer Gruppe von Frauen und ihrem Mops Vito spazieren. "Ich habe hier eine lockere Gruppe Frauen kennengelernt, alles Hausfrauen oder pensionierte Lehrerinnen, die jeden Morgen mit ihren Hunden gehen", erzählte die Autorin der Zeitung "B.Z.".

Anfangs sei ihr Hund schwierig gewesen, weil er als Jungtier von einem anderen Hund gebissen worden sei. "Seit ich diese Gruppe habe, läuft es." Nach dem morgendlichen Spaziergang sei der Hund so müde, dass sie stundenlang in Ruhe arbeiten könne, berichtet die in Köln lebende Schriftstellerin.