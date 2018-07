Berlin (dpa) - Auf Verbraucher kommen nach Ansicht der Logistikbranche höhere Kosten zu, wenn sich EU-Staaten in der Flüchtlingskrise abschotten. "Am Ende muss es der Kunde bezahlen", sagte Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes in Berlin. Wenn es zu Verzögerungen komme, würden auch die Frachtpreise steigen. Huster verwies auf Berechnungen der EU-Kommission, wonach der Transport um 55 Euro je Fahrzeug und Stunde teuerer werde. Das summiere sich auf drei Milliarden Euro jährlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.