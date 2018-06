Amman (AFP) Im Ringen um eine Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien gibt es nach US-Angaben eine Grundsatzeinigung mit Russland. In einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow sei "eine vorläufige Einigung über die Bedingungen für eine Einstellung der Kampfhandlungen" erzielt worden, sagte US-Außenminister John Kerry am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman. Die Feuerpause könne "in den kommenden Tagen beginnen".

