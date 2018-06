Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan sind am Montag mindestens 13 Menschen getötet worden, neun Zivilisten und vier Polizisten. 19 weitere Menschen wurden verletzt, wie der Provinzpolizeichef Mohammed Saman Mamosai sagte. Ziel des Anschlags in der abgelegenen Bergregion Siagerd rund 60 Kilometer nordwestlich von der afghanischen Hauptstadt Kabul sei ein örtlicher Polizeichef gewesen; der Mann wurde den Angaben zufolge verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.