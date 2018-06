Berlin (AFP) Zum Lärmschutz will die Deutsche Bahn in diesem Jahr tausende Güterwagen mit leiseren Bremsen ausstatten. Bis Ende 2016 solle jeder zweite Zug der Cargo-Flotte die sogenannte Flüsterbremse haben, die den Schienenlärm deutlich reduziere, teilte der Konzern am Montag mit. Den Angaben zufolge soll die Zahl der Güterwagen mit der lärmmindernden Technologie bis zum Jahresende von 21.000 auf 32.000 Wagen steigen.

