Ankara (AFP) Der türkische Regierungschef Ahmet Davutoglu hat eine Finanzhilfe in Höhe von 255 Millionen Lira (78,4 Millionen Euro) für den kriselnden Tourismussektor seines Landes angekündigt. Damit solle unter anderem Fremdenverkehrsbüros unter die Armee gegriffen und Tourismusfirmen bei Umschuldungen geholfen werden, sagte Davutoglu am Montag in Ankara. "Wir werden die Schwierigkeiten in der Tourismusindustrie überwinden und unsere Position als eines der attraktivsten Reiseziele verteidigen", betonte er.

