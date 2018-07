Udim (AFP) Der am Freitag im Alter von 93 Jahren verstorbene letzte Überlebende des Aufstands im nationalsozialistischen Vernichtungslager Treblinka, Samuel Willenberg, ist in Israel beigesetzt worden. An der Beerdigung auf dem Friedhof des Dorfs Udim im Landesinnern nahmen am Montag hunderte Menschen teil, darunter Präsident Reuven Rivlin. Willenberg war ein international bekannter Augenzeuge, der auch ein Buch über die Revolte verfasste.

