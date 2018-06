Brüssel (AFP) Zum Start der zwölften Verhandlungsrunde über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP haben Greenpeace-Aktivisten am Konferenzort in Brüssel gegen die geplante Übereinkunft protestiert. Mehrere Menschen hätten sich an den Eingängen zu dem Gebäude in Brüssel angekettet, andere ein Plakat an der Fassade befestigt, teilte Greenpeace am Montagmorgen mit. 30 Aktivisten hätten sich an dem Protest beteiligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.