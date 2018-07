Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium will in Kürze über die Freigabe des "Bundestrojaners" entscheiden. Das Bundeskriminalamt hat die Software zur Telekommunikation bei Computern und Smartphones fertiggestellt, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Über die Freigabe solle noch in dieser Woche entschieden werden.

