Brüssel (dpa) - Der EU-Türkei-Gipfel zur Flüchtlingskrise soll nach Angaben von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 7. März stattfinden. "Nächster Gipfel 7.3.", teilte Juncker über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Juncker ist allerdings nicht für die Planung zuständig - einladen muss Gipfelchef Donald Tusk. In Brüssel werden mehrere Daten Anfang kommenden Monats gehandelt, die Rede ist vom 5., 6. oder 7. März. Das Sondertreffen mit der Türkei war beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche grundsätzlich beschlossen worden. Ein konkretes Datum wurde dabei aber zunächst nicht genannt.

